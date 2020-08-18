Son dakika haberi: Askeri hareketliliğin sürdüğü Mali'de Devlet Başkanı Keita alıkonuldu - Son Dakika

Mali'de devam eden askeri hareketlilik kapsamında Devlet Başkanı Ibrahim Boubacar Keita ve Başbakan Boubou Cisse isyancı askeri grup tarafından alıkonuldu.

Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir askeri üste silah sesleri duyulmuş, sokaklarda askerlerin görüldüğü belirtilmişti. Askeri hareketliliğin devam ettiği ülkede güvenlik kaynakları, isyancı grubun Devlet Başkanı Ibrahim Boubacar Keita'yı ve Başbakan Boubou Cisse'yi alıkoyduğunu ifade etti. Söz konusu olay, askerlerin Bamako dışındaki Kati ordu üssündeki bir dizi üst düzey sivil ve askeri yetkiliyi alıkoymasının ardından yaşandı. Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı da isyancı grup tarafından alıkoyulan yetkililer arasında bulunuyor. Hükümet karşıtı yaklaşık 100 protestocu da yaşanan askeri hareketliliğin ardından isyancı askerlere destek amacıyla başkent Bamako'da toplandı. Askeri hareketlenmenin öncü isminin Albay Sadio Camara olduğu öne sürüldü.

Askeri hareketliliğe kınama

İsyanda kaç askerin bulunduğu belirtilmezken, askeri hareketliliğin maaş anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ifade ediliyor. 15 Batı Afrika ülkesinin oluşturduğu Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Ecowas) ise isyancıları kışlalara dönmeye davet etti. Açıklamada, "Bu isyan, birkaç aydır Ecowas'ın tüm Malili partilerle girişimlerde bulunduğu ve ara buluculuk çabaları yürüttüğü bir zamanda ortaya çıktı" denildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ise yaptığı açıklamada, Fransa'nın "bu ciddi olayı en sert şekilde kınadığını" söyleyerek askerleri kışlalara dönmeye çağırdı. ABD tarafından yapılan açıklamada da Fransız askerlerinin ve Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerinin 2012 darbesinden sonra ülkeyi istikrara kavuşturmak için çalıştıkları Mali'de herhangi bir hükümet değişikliğine karşı olunduğu aktarıldı.

Öte yandan Mayıs ayından bu yana siyasi krizin sürdüğü Mali'de istifa etmesi talep edilen Devlet Başkanı Keita'ya yönelik protestolar düzenleniyordu. - BAMAKO