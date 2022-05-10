Son dakika haber! Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haber! Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

10.05.2022 08:43

Son dakika gündem haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2012 Jandarma Astsubaylık, 2014 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu, 2014 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş, 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2010 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınav sorularına erişerek, soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Son dakika haber! Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

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Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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