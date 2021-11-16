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Son dakika haberi... Askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 27 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberi... Askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 27 gözaltı kararı

16.11.2021 09:37
Son dakika haberi... Askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 27 gözaltı kararı

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin askeri okulların sınav sorularına erişerek bunları örgüt mensuplarına dağıttığı ifade edildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2011 ve 2015 yılı Askeri Lise, 2009 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, 2010 yılı Kara Harp Okulu, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylık, 2011 yılı Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınav soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde 16.11.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haberi... Askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 27 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 27 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 27 gözaltı kararı - Son Dakika
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