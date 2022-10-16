Son dakika haberi | Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanının tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğu belirtildi.

Irak 'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Kaynak: AA

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