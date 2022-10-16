Son dakika haberi | Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı

16.10.2022 13:13
Son dakika haberi | Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı

Son dakika gündem haberi: Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Açılışa Irak Başbakan Vekili ve Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin eş-Şibli, Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Nail Said Abdulhadi ve Kerkük Valisi Rakan Said katıldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanının tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kerkük Havalimanının ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı Irak'ta '2,5 milyar dolar kayıp' iddiası Irak'ta '2,5 milyar dolar kayıp' iddiası
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 19:32:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement