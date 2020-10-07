Kuşadası'nda 'şüpheli valiz' paniğe neden oldu - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde askerlik şubesinin önüne bırakılan valiz, 'bombalı' olabileceği şüphesi üzerine paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından kontrollü bir şekilde açılan valizden kıyafet ve kişisel bakım ürünleri çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı.Alacamescit Mahallesi, Kahramanlar Caddesi'ndeki Kuşadası Askerlik Şubesi'nin önünde, bugün saat 08.30 sıralarında, sahipsiz bir valiz fark edenler durumu polise bildirdi. Kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kahramanlar Caddesi'ne gelen polisler, şüpheli valizin olduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Caddenin giriş ve çıkışı yaya ve araç trafiğine kapatıldıktan sonra bomba imha ekiplerine haber verildi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede valizin içinde patlayıcı madde olmadığı belirlendi. Kontrollü bir şekilde açılan valizden kıyafet ve kişisel bakım ürünleri çıktı. Askerlik şubesinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, valizi Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde kalan kadın müşterinin bıraktığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, valizi bırakan kadının bulunup, ifadesine başvurulması için çalışma başlattı.