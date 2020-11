Son dakika haberi... ASKON'dan ekonomi ve ülke menfaatine yönelik çalışmalara destek açıklaması - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamlar Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ülke menfaatine yönelik çalışmalarına sonuna kadar destek verdiklerini bildirdi.

Urfan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik olarak potansiyelinin ortada olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda bu potansiyel gücüne vurgu yaptığını belirtti.

Ülkenin makroekonomik istikrarı güçlendirip, yatırım için güven ortamının sağlanması, piyasayı rahatlatacak mikro reformlara odaklanması durumunda ülkenin 2023 hedefine koşarak ulaşacağını vurgulayan Urfan, şunları kaydetti:

"Ülke menfaatlerine yönelik her türlü adımın destekçisiyiz. Bu dönemde döviz kurlarındaki sapmalar, istihdam, enflasyon, yatırım ortamının iyileştirilmesi, katma değeri yüksek yerli teknolojik ürünlere ağırlık verilmesi, ithalatın ihracatı karşılama oranı gibi temel konular üzerinde daha da yapısal reformlara ihtiyaç olacağı aşikar. ASKON olarak ülkenin menfaatlerine yönelik her türlü adımın destekçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın içinde bulunduğumuz ekonomik durumlara ilişkin analizleri iş dünyası olarak da bizlerin değinilmesini istediğimiz görüşlerle örtüşmektedir. Başta tasarrufların Türk lirası üzerinden yapılması çağrısı dahil, bu bağlamda ülke menfaatlerine yönelik atılacak her türlü adımın iş dünyası adına en büyük destekçilerinden ve takipçilerinden biri olacağımızı özellikle belirtmek isteriz."