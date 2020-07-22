Son dakika haberi! ASO Başkanı Özdebir oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! ASO Başkanı Özdebir oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberine göre Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinin ortaya çıkardığı belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle firmaların kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesinin zorlaştığını belirterek, "Ödeme süreçlerinin ertelenmesi ya da ödeme...

Son dakika haberi! ASO Başkanı Özdebir oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinin ortaya çıkardığı belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle firmaların kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesinin zorlaştığını belirterek, "Ödeme süreçlerinin ertelenmesi ya da ödeme kolaylığı sağlanması, firmalarımız için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın temmuz ayı meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle

yapıldı.

Özdebir, buradaki konuşmasında, Kovid-19'un milyonlarca insanı yoksulluğa iterek insani krize yol açtığını bildirdi.

Salgınla küreselleşmenin tersine bir sürecin ortaya çıktığına işaret eden Özdebir, krizin temel ekseninin belirsizlik olduğunu kaydetti.

Özdebir, hazirandan itibaren izolasyon tedbirlerinin birçok ülkede gevşetildiğini ve ekonomik faaliyetlerin kademe kademe başlatıldığını anımsatarak, hükümetlerin salgının etkilerini sınırlamak için uygulayacakları politikalar hakkında hala çok fazla belirsizlik bulunduğunu vurguladı.

Kovid-19'un, dünya genelinde ulusal ve korumacı politikaların önemini de artırdığının altını çizen Özdebir, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde küresel tedarik zinciri kesintilerine karşı ulusal bağımsızlığı korumaya yardımcı olan stratejik sektörlerin tanımlanmasının ve bu sektörlere yatırım yapılmasının gerekliliği anlaşılmış, aynı zamanda uzun vadeli sanayileşme fırsatlarının desteklenmesi yönündeki ulusal politik tercihler de güç kazanmıştır. Birçok devlet, firmaların küreselleşme stratejileri ve tedarik zincirlerinin dünyaya yayılması karşısında ülkenin ulusal çıkarlarını yeniden konumlandırma arayışındadır."

Özdebir, kaynak yetersizliği nedeniyle krizin sarstığı toplumun bütün kesimlerinin ve ekonomik sektörlerin aynı anda desteklenmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, talebi en fazla uyaracak ve krizden en ağır darbeyi alan kesimleri desteklemeyi hedefleyen politikaların uygulanması gerektiğini bildirdi.

"Yüksek enflasyon sürdürülebilir büyümeyi zorlaştırır"

Türkiye ekonomisinin en önemli iki yapısal probleminin, yetersiz ve bağımlı üretimle buna bağlı olarak yeterli düzeyde istihdam yaratılamaması nedeniyle artan işsizlik olduğunu belirten Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretime ilişkin kronik problemler, üretimin ithal girdilere yüksek ölçüde bağımlı oluşu ve küresel tedarik zincirlerinde genellikle katma değeri yüksek aşamalarda yer alınmayışıdır. İmalat sanayisinin geliştirilmesi, ekonominin genelinde verimliliği artırmakta ve uzun vadeli reel büyümeyle artan refah beklentileri için hayati önem taşımaktadır. İmalat sanayisinin gelişmesi, istikrarlı ve geniş ölçekli istihdam olanaklarını tarıma ve hizmetler sektörüne göre daha fazla artırmakta. Ekonomide daha geniş faaliyet alanlarına dinamizm sağlaması, işsizliği azaltması, ihracat gelirlerinin daha yüksek ve istikrarlı olması ve katma değer üretiminin daha yüksek olması nedeniyle sanayi sektörünün ilerleyen dönemlerde büyümenin temel kaynağı haline getirilmesi, ülkemiz için elzem bir durumdur."

Özdebir, yüksek enflasyonun sürdürülebilir büyümeyi zorlaştırdığına dikkati çekerek, iç talebi canlandırmaya yönelik politika tercihleri karşısında arz tarafında yeterli artış gerçekleşmezse enflasyonist baskının artmaya devam edeceğini kaydetti.

Makro ekonomik sorunların çözülebilmesi için enflasyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, "Enflasyon, piyasaların sığlaşmasına, dış finansman kalitesinin düşmesine ve kurda oynaklığa neden olarak faiz oranlarının yükselmesine yol açıyor. Faiz artışının uzun vadeli yatırımları azaltarak, sağlıklı büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Ertelenen vergilere ödeme kolaylığı talebi

Özdebir, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'nda ASO üyesi 36 sanayi kuruluşun yer almasının gurur verici olduğunu belirterek, listede yer alan firmaları kutladı.

Hükümetin salgın sürecinde, özellikle kredi kanallarının açılmasıyla finansmana erişimin kolaylaştırılması ve vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi önemli adımlar attığını anımsatan Özdebir, şunları kaydetti:

"Ertelenen vergi yükümlülüklerinin ödeme zamanı yaklaşmakta. Kovid-19 sürecinin ortaya çıkardığı belirsizlikler devam ettiğinden firmalarımızın kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi zorlaştı. Bu açıdan ödeme süreçlerinin ertelenmesi ya da ödeme kolaylığı sağlanması, firmalarımız için büyük önem arz ediyor. Pandemi sürecinde çalışanlarımıza önemli destekler sağlayan kısa çalışma uygulamasının bu belirsizlikler sonuçlanıncaya kadar devam ettirilmesi de yerinde olacak. Belirsizliğin azalmasıyla öngörülebilirliğin artması büyüme açısından olumlu bir sinyal teşkil edecek. Türkiye ekonomisi üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koymasıyla sağlıklı bir büyüme modeline kavuşacak."

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 02:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! ASO Başkanı Özdebir oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den gelen teklifi ailevi nedenden dolayı reddettiğini açıkladı Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım         
16:01
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli         
15:43
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı         
15:24
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Pınar'ı katleden cani, Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti         
14:19
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim         
13:13
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı         
13:01
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Son dakika: KOSGEB işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verecek Son dakika: KOSGEB işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verecek         
12:07
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı         
09:21
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor         
08:21
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı         
06:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 20:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ASO Başkanı Özdebir oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei