ASO Başkanı Özdebir: "Ekonomi Reform Paketi somut ve çözüm odaklı" - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir: "Ekonomi Reform Paketi somut ve çözüm odaklı"

12.03.2021 18:32
ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ekonomi Reform Paketi'nin somut ve çözüm odaklı olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan uygulama." ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ekonomi Reform Paketi'nin somut ve çözüm odaklı olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan uygulama." ifadesini kullandı.

Özdebir, yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform paketine ilişkin açıklamalarını Haliç Kongre Merkezi'nde izlediğini belirterek paketin "bir bütünlük içinde, tutarlı, ekonomideki gerçekler ışığında hazırlanmış ve tatminkar" olduğunu kaydetti.

Pakette yer alan kamu harcama disiplini, şeffaflık, tasarruf, vergi düzenlemelerinin sadeleştirilmesi, vergi inceleme sürelerinin kısaltılması ve dijitalleşmesi, kamu ihalelerindeki şeffaflık ve bürokrasinin azaltılması vurgularını önemli bulduğunu aktaran Özdebir, özellikle Kredi Garanti Fonu'nun katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak olmasının çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Özdebir, ASO'nun son dönemdeki meclis toplantılarında gündeme getirdiği birçok önerinin pakette yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bundan büyük bir mutluluk duydum. Özellikle üretimde ithal girdi kullanımının azaltılması ile katma değeri yüksek yerli ve milli ekonomi hedefi ortaya konulması önemli. Kamu tasarruflarının ön planda olduğu pakette, kamunun yerli ürün kullanımına yönelik ifadeler memnuniyet verici. Yıllardır dile getirdiğimiz bu konuda, ayrıca bir izleme komitesinin kurulması uygulamanın başarısı açısından çok önemli."

Ekonomi Reform Paketi'nin somut ve çözüm odaklı olduğunun altını çizen Özdebir, "Önemli olan uygulama." ifadesini kullandı.

Sanayide yeşil dönüşüm, sağlık sanayisinin geliştirilmesi, halka arzın kolaylaştırılması, şirketlerin tahvil çıkarmasını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu'nun kurulması kararlarını da yerinde bulduğunu belirten Özdebir, ihracatın tabana yayılması ve küçük ölçekli firmaların da ihracat yapabilmesi için destek ortaya konulmasının da önemli olduğunu aktardı.

Salgın sürecinde iş gücü piyasasında ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için istihdam yaratan firmaların daha ucuz kredi imkanına kavuşmasının, istihdamın desteklenmesi açısından fayda sağlayacağını dile getiren Özdebir şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pakette ayrıca mesleki eğitime vurgu yapılması ve desteklenmesini de çok kıymetli buluyorum. Özellikle sanayide ara eleman sorununun çözülmesinde katkısı olacağını düşünüyorum. Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulmasını ve büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilmesini önemli buluyorum. Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti getirilmesini de özellikle pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan bu kitle açısından yerinde buluyorum."

ASO Başkanı Özdebir: Ekonomi Reform Paketi somut ve çözüm odaklı

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, cumhurbaşkanı, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Ekonomi Reform Paketi somut ve çözüm odaklı' - Son Dakika Ekonomi


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