Son dakika haberi: Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış - Son Dakika

Son dakika haberi: Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış

09.03.2021 10:59
Son dakika haberi: Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmışKONYA'da, kendisinden haber alınamayan, Yunak Kaymakamlığı'nda görevli Hekim Bingöl'ün (49) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış

KONYA'da, kendisinden haber alınamayan, Yunak Kaymakamlığı'nda görevli Hekim Bingöl'ün (49) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bingöl'ü boğazını keserek, öldürüp, üzerini molozla kapattığı belirlenen ve gözaltına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk (42), Bingöl'ün eşiyle ilişkisi olduğunu, tartışma sırasında bıçakla saldırırken, boğazından yaralandığını öne sürdü. Şentürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan Narin Bingöl, 6 Mart'ta İlçe Emniyet Amirliği'ni arayarak, Yunak Kaymakamlığı'nda görevli eşi Hekim Bingöl'den haber alınamadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yalnız yaşayan Hekim Bingöl'ün 5 Mart'ta evin önüne getirilen 78 SH 880 plakalı otomobille ayrıldığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu aracın, Ankara'nın Polatlı ilçesine doğru gittiğini belirledi. Otomobilin, İstanbul Maslak Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk adına kayıtlı olduğu saptandı.

'YASAK AŞK ÜZERİNE YUNAK'A TAYİNİ ÇIKTI'Araştırmasını derinleştiren polis, araç sahibi Ali Şentürk'ün, 2 çocuğunun annesi H.Ş. ve 1 çocuk babası Hekim Bingöl'ün aynı iş yerinde çalıştıkları sırada ilişki yaşadıkları iddiasıyla şikayette bulunduğunu ve bu şikayetin ardından Bingöl'ün 1 yıl önce Yunak'a tayininin çıktığını belirledi. Bu bilgiyle Ali Şentürk, şüphe üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Konya'ya getirildi. 'BU İLİŞKİ ARTIK RÜYALARIMA GİRİYORDU'Gözaltına alınan Ali Şentürk, ifadesinde, Hekim Bingöl'ün Yunak'a geldikten sonra da eşiyle görüşmeye devam ettiğini öne sürerken, tabancasını evinde bırakıp, konuşmak için Yunak'a geldiğini iddia etti. Eşine il dışına göreve gittiği yalanını söyleyerek, Yunak'a ulaştığını belirten Şentürk, "Amacım, eşimle olan ilişkisini konuşup bu işi sonlandırmaktı çünkü bu ilişki, artık rüyalarıma giriyordu. Bu konuyla psikiyatrik olarak destek de aldım ama fazla işe yaramadı. Hekim Bingöl, buraya tayin oldu ama eşimle görüşmeye devam ediyordu. Yunak'a geldim, o da saçını yıkayacağını söyleyip, beni eve davet etti. Bir süre evinde oturduktan sonra arabamla yola çıktık. Eskişehir yolu üzerinde arabada tartışmaya başladık. Aşağı indiğimizde aramızda boğuşma yaşandı. Hekim, araçta bulunan bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben de bıçağı alarak kendimi korudum. Bu sırada bıçak, Hekim'in boğazını kesmiş. Hekim, acı içinde bağırıyordu. Her yer kan olmuştu. Bir süre sonra baktığımda yaşamıyordu. Cesedin üzerini moloz ile doldurup olay yerinden ayrılarak İstanbul'a gittim" dedi.YERİNİ TARİF ETTİĞİ CESET, MOLOZDAN ÇIKARILDI

Suçunu itiraf eden Ali Şentürk'ün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aydınlı Mahallesi yakınlarında gösterdiği yerde Hekim Bingöl'ün cansız bedenine ulaşıldı. Molozların altından çıkarılan Bingöl'ün, boğazının birçok yerinden kesilerek, öldürüldüğü tespit edildi. Bingöl'ün cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir'e gönderildi. Ali Şentürk ise dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul, Astsubay, Bingöl, Yunak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış - Son Dakika


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