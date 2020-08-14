Asya borsaları, Çin'de beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerle güne karışık başlasa da kapanışa yakın Güney Kore hariç yükselişe geçti.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin'de beklentilerden kötü gelen sanayi üretimine paralel Asya piyasalarında günün ilk saatlerinde karışık bir seyrin izlense de, ilerleyen saatlerde alışlar güçlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 yükselişle 23.289 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artışla 3.348 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,4 değer kazancıyla 38.442 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 25.348 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybıyla 2.407 puanda.