Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

16.04.2021 16:49
Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 468 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 533 kişi iyileşti.

Çin'de hükümetin, aşı olmaya çok da istekli olmayan halkın aşılanmasını hızlandırmak amacıyla ücretsiz yumurta, market kuponları ve indirimler gibi teşvikler verdiği belirtildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21'i yurt dışı bağlantılı 673 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 112 bin 789'a çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1790'a yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 103 bin 62 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 17 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 636'ya yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 253 kişinin tedavisi tamamlandı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1070 vakanın görüldüğü Ada'da, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 726 artışla 914 bin 971'e çıktı.

Son 24 saatte 145 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 738'e ulaştı, 705 bin 757 kişi iyileşti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinin ne zaman yeterli Kovid-19 aşısı alabileceği konusunun belirsiz olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1585 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 39 bin 38'e çıktığı ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, 28 bin 480 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 769 vakanın görüldüğü ülkede 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 417 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 417 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 711 bin 779'a yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10 bin 182'ye çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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