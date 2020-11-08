Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 442 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 396 bin 395'e çıktı.?

Son 24 saatte virüs nedeniyle 54 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 539'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 361 bin 638'e çıktı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 143 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 427'ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 968 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 478'e çıktı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1474 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 420 bin 238'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 67'ye yükseldi.?

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 336 bin 568 kişi de iyileşti.? Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.?

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 56'ya yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 968 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni can kaybı bildirilmedi.

Vaka sayısının 3 bin 837'ye çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 654 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.