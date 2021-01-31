Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 19'u yurt dışı kaynaklı, 92 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 9'u Heylongciang, 63'ü Cilin, 1'i Hıbey eyaletlerinde ve 1'i de Pekin eyaletinde görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 522 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi ve 83 bin 218 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u yurt dışı irtibatlı, 355 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 78 bin 205'e çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1420'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 67 bin 878 kişi de sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 52 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 746 bin 183'e çıktı, 10 milyon 423 bin 125 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 127 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 274'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 103 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 525 bin 618'i buldu.

Son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 749'a, iyileşenlerin sayısı 487 bin 551'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 369 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 535 bin 139'a yükseldi.

Son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 8 bin 127'ye çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 29 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 536 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 196 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 829 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 77 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 18 bin 782'ye çıktı, virüs saptanan 11 bin 615 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 911'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 8 kişi öldü.