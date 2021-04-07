Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

07.04.2021 15:05
Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 341 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 457 kişi iyileşti.

Ülkedeki aşılama kampanyasında yaklaşık 145 milyon doz aşı uygulandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı bağlantılı 668 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 106 bin 898'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1756'ya yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 97 bin 928 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana 1 milyon 39 bin 66 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Bölgede 8 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 540'a yükseldi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 163 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan'da bugüne kadar 1050 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 1004 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 414 artışla 819 bin 164'e çıktı.

Son 24 saatte 242 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 14 bin 59'a çıktı, 646 bin 404 kişi iyileşti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Manila ve etrafındaki 4 bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

Günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısının 2 Nisan'da 15 bin 280 olarak açıklandığı Filipinler, Güneydoğu Asya'da Endonezya'nın ardından en yüksek vaka sayısının tespit edildiği ülke konumunda.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 35 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 554 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 239 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 334 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 29 bin 905'e çıktığı ülkede, 28 bin 69 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede toplam 95 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

Bangladeş'te bugüne kadar 659 bin 278 vaka tespit edildi. 9 bin 447 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 7 bin 626 yeni vakanın tespit edildiği ülkede virüs bulaşan 63 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bugün, günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.

Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçtiği Bangladeş'te, virüsün yayılmasını önlemek için 5 Nisan'da 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülkede 3 hafta önce ilan edilen ve İngiltere haricindeki Avrupa ülkelerinden ve diğer 12 ülkeden Bangladeş'e gelişi yasaklayan karar ise sürüyor.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da son 24 saatte 7 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 531'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken şimdiye kadar 26 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne dek 2 bin 601 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, askıya alınan Avustralya ile seyahat anlaşması 19 Nisan'da yeniden yürürlüğe girecek.

Avustralya

Avustralya'da son 24 saatte 13 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısı 29 bin 377'ye ulaşırken bugüne dek virüs bulaşan 909 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 324 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin aşılama programının gerisinde kaldığına ilişkin eleştirilere cevap verdi.

Morrison, Avrupa ülkelerinden vadedilen aşıları almakta güçlük çektiklerini ifade etti. Morrison, anlaşmaya varılan 3,8 milyon doz AstraZeneca aşısının 3,1 milyon dozunun Avustralya'ya ulaşmadığını belirtti.

Avustralya, Nisan, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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