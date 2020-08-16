Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vakaları 2 bin 81 artışla 139 bin 549'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 6 bin 150'ye, iyileşenlerin sayısı ise 1782 artarak 93 bin 103'e yükseldi.

Bu arada hükümet yetkilileri, ülkenin turistik bölgelerinin yabancı ziyaretçilere ne zaman yeniden açılacağı konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 4'ü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 827'ye yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 575 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 618 olarak açıklandı.

Hong Kong?

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 480'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 548 kişi iyileşirken, 69 kişi hayatını kaybetti, halen 864 hasta tedavi görüyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.?

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.?

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 279 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son bir günde 8 Mart'tan bu yana rastlanılan en yüksek vaka kaydedildi. Ülkede 8 Mart'ta 367 vakaya rastlanmıştı.

Öte yandan 279 vakadan 253'ü başkent Seul'de görülürken, Busan ve Daegu gibi şehirlerde de vakalara rastlandı.

Toplam vaka sayısının 15 bin 318'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 910 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde bulunan insan sayısı 50, dışarıda yapılan aktivitelerde ise 100'ü geçemeyecek.

Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 670 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 288 bin 717'ye ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 168'e çıktığı ifade edildi.?

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 266 bin 301'e yükseldi.

Malezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 25 artarak toplam 9 bin 200'e yükseldi.

Bugün 28 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 859, aktif vakalar ise 216 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 86 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 6'sının yurt dışı irtibatlı, 2'sinin Singapur vatandaşı, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 747'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 51 bin 521 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 985 artarak 56 bin 890'a, ölü sayısı 3 artışla 1109'a yükseldi.

Son bir günde yeni 260 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 17 bin 714'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 6 bin 845'e, Kanagawa'da 3 bin 853'e, Aiçi'de 3 bin 748'e, Fukuoka'da 3 bin 633'e, Saitama'da 3 bin 218'e, Çiba'da 2 bin 449'a, Hyogo'da 1900'e, Hokkaido'da 1627'ye, Okinawa'da 1618'e, Kyoto'da 1119'a çıktı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 24 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirdi.?

Ülkede toplam vaka sayısı 276 bin 549'a, can kaybı 3 bin 657'ye çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 158 bin 950 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 420 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 161 bin 253'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 40 bin 397 artarak 112 bin 586'ya ulaştı.