Son dakika haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 482'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 635 kişinin iyileştiği ülkede 213 kişinin tedavisi de sürüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 75 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 239'a yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 83 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 422 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 133 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 875 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 521'e ulaştığı belirtildi.

Söz konusu yeni vakaların, yakın zaman önce ABD ve Fransa'dan dönen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalanan 485 kişinin iyileştiği Tayvan'da 29 kişinin tedavisi sürüyor.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 600 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 390 kişi iyileşti, 151 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir hazır giyim fabrikasında çalışan 321 kişide Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu vakaların, ülkede iki aydır ilk kez pazar günü yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmasının ardından tespit edildiği belirtildi.

Salgını kontrol altına almak için Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü, başkent Colombo'nun iki banliyösünde sokağa çıkma yasağı uygulamaya koyan hükümet, okulları ve üniversiteleri kapattı, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirdi.

Bugüne kadar 3 bin 979 kişide Kovid-19 vakasına rastlanan ülkede, virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 3 bin 259 kişi iyileşti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 467 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 315 bin 727'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 523'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 300 bin 616 olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1499 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 371 bin 631'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 405'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 284 bin 833 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 830'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 597 kişi de iyileşti.

Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı.

Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.