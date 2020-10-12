Son dakika haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

12.10.2020 15:49
Son dakika haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 578'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 714 kişinin iyileştiği ülkede, 230 kişinin tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 194 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 921 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 97 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 703'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 729 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 433'e yükseldi.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 385 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 319 bin 317'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 580'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 304 bin 185 olarak kayıtlara geçti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 880'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 705 kişi de iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 564 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 343 bin 816'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 332'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 293 bin 152'ye ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 636 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 454 kişi iyileşti, 128 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1472 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 379 bin 738'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 555'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 294 bin 391 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hong Kong, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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