Son dakika haberi: Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi
24.10.2020 16:11
Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 10 bin 568'e yükseldi.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 10 bin 568'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 204 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 21 kişi ise sağlığına kavuştu.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 568'e, vaka sayısı da 449 bin 153'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 378 bin 209'a ulaştı.
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