Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

06.11.2020 13:53
Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika habere göre Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 92 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 391 bin 809'a çıktı. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 461'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 349 bin 974'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1469 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 417 bin 475'e çıktı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 36'ya yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 335 bin 27 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 47'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 949 kişi iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 6 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı. Bugüne dek 5 bin 362 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 107 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 131 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar 3 bin 818 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 639 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 573'e ulaştı.

Filipinler, Hong Kong, Bangladeş, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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