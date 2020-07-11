Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 562 bin 894'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 22 bin 144'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 752 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 562 bin 894'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 752 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 246 bin 351'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 123'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 153 bin 134 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 52 bin 914 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 13 bin 230 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1360 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.