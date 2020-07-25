Son dakika haberi! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 642 bin 829'a yükseldi.

Son dakika haberi! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 642 bin 829'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 425'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1487 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 642 bin 829'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1487 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 271 bin 887'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 787'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 236 bin 596 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 339 BİN 67Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 339 bin 67'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 31 bin 425 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 850 bin 295 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 49 BİN 375 Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 49 bin 375'e ulaşırken; toplamda 45 bin 172 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 95 BİN 418Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 665 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 95 bin 418 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 53 bin 945 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 76 BİN 444 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 76 bin 444 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 24 bin 502 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1879 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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