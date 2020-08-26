Son dakika haberi: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 823 bin 560'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 59 bin 632'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 294 bin 193'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 823 bin 560'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 294 bin 193'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 267 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 235 BİN 725

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 235 bin 725'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 59 bin 632 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 468 bin 688 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 75Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 75'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 93 bin 990 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 157 BİN 859Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 858 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 157 bin 859 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 112 bin 867 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 197 BİN 164 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 197 bin 164 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 132 bin 396 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 38 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.