Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 932 bin 801'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 80 bin 808'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 302 bin 424'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 932 bin 801'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 302 bin 424'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 389 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 930 BİN 236

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 930 bin 236'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 80 bin 808 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 859 bin 399 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 920

Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 920'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 836 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 221 BİN 523Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 841 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 221 bin 523 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 158 bin 405 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 265 BİN 888 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 265 bin 888 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 630 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.