Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 38 bin 21'e yükseldi.

Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 38 bin 21'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 101 bin 812'ye yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 549 bin 373 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 468 BİN 119

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 746 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 468 bin 119'a yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 367 bin 565 olurken can kaybı ise 5 bin 325 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 375 BİN 931Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 375 bin 931'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 347 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 335 BİN 997Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 850 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 335 bin 997 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 320 bin 974 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 314 BİN 616'YA ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 632 kişi artarak toplamda 314 bin 616 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 513 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 319 bin 330 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 678 oldu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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