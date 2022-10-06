Son dakika haberi... Ata çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ata çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

06.10.2022 14:23
Son dakika haberi... Ata çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden biri olan aracın şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden biri olan aracın şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya Karayolu 75'inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetiminde ki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükselikyeki menfezden aşağı düşerek telef oldu. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içersin de yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Yaralılardan şoför Osman S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Sokak hayvanlarına önce mama bıraktılar sonra sevdiler Sokak hayvanlarına önce mama bıraktılar sonra sevdiler Vali Yiğitbaşı kadın mahkumları dinledi Vali Yiğitbaşı kadın mahkumları dinledi
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ata çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:25 Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti
14:07 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:44 Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı
13:19 Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:36 Binlerce kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nden yürek burkan görüntüler! Su deposuna dönüştürülen gölde bir damla bile su kalmadı
12:32 Altın Portakal'da gösterimi yapılan Narperi'nin Bileziği film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınların mücadelesine destek oldu
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
12:26 Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 14:40:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ata çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement