Son dakika haberi... Atakaş Hatayspor, santrfor Mame Biram Diouf'u transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Biram Diouf'u kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Stoke City'de fotma giyen Senegalli santrfor Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.