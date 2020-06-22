Son dakika haberi! Ataş yerleşkesindeki kentsel dönüşüm, Türkiye'de bir ilk

Ataş yerleşkesindeki kentsel dönüşüm, Türkiye'de bir ilk

- Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesinde yer alan Ataş yerleşkesinde TOKİ'nin ilk etapta 416 konuttan oluşan 20 bloğun yapımına başladığı yerinde kentsel dönüşüm projesi, Türkiye'de ilklerden biri olacak

-Akdeniz Belediye Başkanı Gültak:

-"Dairelerimizin bitme aşamasında biz vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz ve onlar buraya taşınacaklar. Böylelikle evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar"

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesinde yer alan Ataş yerleşkesinde TOKİ'nin ilk etapta 416 konuttan oluşan 20 bloğun yapımına başladığı yerinde kentsel dönüşüm projesi, Türkiye'de ilklerden biri olacak. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Bu proje, Türkiye'de ilklerden bir tanesi. Dairelerimizin bitme aşamasında vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Böylelikle evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar" dedi.

Akdeniz ilçesinde Mersin'in doğu girişinde yer alan Çay Mahallesindeki Ataş yerleşkesinde uzun yıllardır beklenen yerinde kentsel dönüşüm projesi büyük bir hızla devam ediyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 416 konutluk ilk 20 bloğun yapımına başlanırken, yoğun olarak dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallenin çehresi değişecek.

"Bu proje, Türkiye'de ilklerden bir tanesi"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yerinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek, bilgi verdi. Mersin'de yıllardır konuşulan, birçok belediye başkanı ve sivil toplum örgütünün dile getirdiği projeyi hayata geçirmenin kendilerine nasip olduğunu belirten Başkan Gültak, 142 dönümlük alanda ilk etabında 416, toplamda 684 konut yapılacağını söyledi. Proje çerçevesinde 36 iş yeri, cami, ticari merkezleri, fitness alanları ve çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri bölümlerin olduğu çok modern bir tarzda ve orada yaşayan insanların örf ve adetlerine uygun bir yerleşim alanı yapılacağını dile getiren Gültak, "Bu proje, Türkiye'de ilklerden bir tanesi. Çünkü ilk kez kimseyle oturulup konuşulmadan bir projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bloklarımız yükselecek, dairelerimizin bitme aşamasında biz vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz ve onlar buraya taşınacaklar. Böylelikle evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar. Bölgelerinden ve mahallelerinden uzaklaşmış olmayacaklar" diye konuştu.

"Bunun bir adı da 'yerinde çözüm, yerinde dönüşüm'"

Vatandaşlar kendi evlerinde otururken yeni bir ev sahibi olacaklarını vurgulayan Gültak, "Bu daireli ve dükkanları, sadece Çay Mahallesinde oturanlara vereceğiz. Aslında bunun bir adı da kentsel dönüşümle birlikte 'yerinde çözüm, yerinde dönüşüm' de diyebiliriz. Bundan dolayı da çok rağbet görüyor, çok fazla soru geliyor. Ama sabırlı olsunlar, inşaatımız biraz ilerlesin, mahallede TOKİ ile birlikte bilgilendirme toplantıları yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu projeyle dönüşümü başlatmış oluyoruz"

Mersin'in doğu girişinin çok kötü olduğunun yıllardır söylendiğine işaret eden Gültak, "Mersin'in girişinde Çay ve Çilek mahalleleri var. Bu projeyle birlikte biz dönüşümü başlatmış oluyoruz. Şehrimizin girişi de güzelleşecek. Ayrıca orada yaşayan, yıllarca makus talihine bırakılmış insanlarımız da rahatlıkla çocuklarının gezebilecekleri, oynayabilecekleri, kadınlarımızın oturup sohbet edebilecekleri, beylerin rahat bir yaşam alanı olan bölgeye hep birlikte sahip çıkmış olacaklar. Bunun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

Gültak, Çay Mahallesinde yaşayan vatandaşların maddi durumlarının farkında olduklarını, vatandaşları bu anlamda sıkıntıya sokmadan bir proje gerçekleştirmeye çalıştıklarını da söyledi. Bu tür projelerde hükümetin uzun vadeli ve çok uygun krediler verebildiğini kaydeden Gültak, "Şu an bile 15 yıllık kredi çıktı. Fakat bu tür kredilerde 20 yıla kadar krediler verilebiliyor ve faiz oranları da uygun oluyor. Ayrıca biz çıkacak olan farkları da minimize edeceğiz. Çok büyük afaki farklarla Çay Mahallesinin karşısına çıkmayacağız. Belki de bazı daireler ve dükkanlarda kafa kafaya gelecek. Biz oradaki vatandaşımızın yaşam tarzını, çalışma şartlarını ve imkanlarını biliyoruz; gücümüz yettiği kadar Çay Mahallesindeki vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu çalışmayı sonlandıracağız" dedi.