Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının suratına para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden 4'ünün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ SAVCILIKTA İFADE VERİYOR - Son Dakika

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