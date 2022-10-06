ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ SAVCILIKTA İFADE VERİYOR - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ SAVCILIKTA İFADE VERİYOR

06.10.2022 22:24

ATAŞEHİR'deki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 8 şüpheliden 4'ünün savcılık ifadesi başladı.

ATAŞEHİR'deki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 8 şüpheliden 4'ünün savcılık ifadesi başladı.

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının suratına para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden 4'ünün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında ifade işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ SAVCILIKTA İFADE VERİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DEKİ ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ SAVCILIKTA İFADE VERİYOR - Son Dakika
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