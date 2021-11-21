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Son dakika haberi | Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

21.11.2021 10:29

Son dakika haberi... Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada -Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırdı Ataşehir'de düğün sonrası iki grup arasında tartışma çıktı.

Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

-Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırdı

İSTANBUL - Ataşehir'de düğün sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma yumruklu kavgaya döndü. Polis ekiplerinin havaya ateş açarak ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, düğün için bir araya gelen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında aile bireyleri araya girmek istese de sonuç alamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki grubu ayırmakta güçlük çeken ekipler, havaya ateş açarak iki grubu ayırdı. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada
Son dakika haberi | Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada
Son dakika haberi | Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada
Son dakika haberi | Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

Ataşehir, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada - Son Dakika


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