Son dakika haberi! Ataşehir'de eczanelere 'atık ilaç toplama kutusu' dağıtıldı - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi Sıfır atık projesi kapsamında atık ilaçların toplanarak bertaraf edilmesi için ilçedeki tüm eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutusu' dağıttı.



Toplumsal duyarlılık konusunda çevreci faaliyetler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ataşehir Belediyesi, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri, ilçenin genelinde bulunan tüm eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttı. Vatandaşlar evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları evinin yakınında bulunan herhangi bir eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek. Böylece ilaçların ayrıştırılması konusunda çalışma gerçekleştiren belediye ekiplerine hem yardımcı olunacak hem de çevreye zarar veren tıbbı atıklar kutuyla kolayca geri toplanabilecek.



"İnsan sağlığını ve toplam sağlığını korumayı amaçlıyoruz"



Ataşehir Belediyesinde görevli Çevre Mühendisi Çiğdem Kara, "Sıfır atık projesi kapsamında Ataşehir Belediyesi olarak doğaya ya da işte lavabolara dökülen çöpe atılan atık ilaçların insan ve çevre sağlığına zarar vermesini engellemek amacıyla atık ilaçların kaynağında ayrı toplaması çalışması başlatıyoruz. Bilinçsiz bir şekilde doğaya çevreye atılan bu ilaçlar hem toplum sağlığına hem çevre sağlığına zarar vermektedir. Dolaylı ve direkt olarak etkilemektedir. O yüzden biz de Ataşehir Belediyesi olarak böyle bir çalışmayı başlatıp insan sağlığı ve toplam sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü olarak iki haftada bir eczanelerimize ve belediyemize ait sağlık merkezlerimize yerleştirdiğimiz atık ilaç kutularındaki toplanan ilaçları alarak atık geçici depolama alanımız var burada biriktireceğiz ve daha sonra bunları kontrollü bir şekilde bertarafa göndereceğiz. Ben buradan tüm Ataşehirlileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.



Vatandaşların atıklarını en yakın eczanelere bırakabileceğini belirten Kara, "Vatandaşlarımız evlerinden kaynaklanan tarihi geçmiş, kullanılmayan artık ihtiyaç olmayan tüm atık ilaçlar, atık ilaç kapsamına giren tüm ilaçlar, eczanelere bırakacağımız bu atık ilaç kutularına getirip atabilirler. Aynı zamanda Belediyemize ait üç adet sağlık merkezi var, buralarda da atık ilaç kutularımız olacak evde kullanmadıkları tarihi geçmiş tüm ilaçları eczanelerdeki ve sağlık merkezlerimizdeki kutulara getirip bırakabilirler. Bu şekilde hem doğaya hem de insan sağlığına katkıda bulunabilirler" diye konuştu.



Ataşehir Belediyesinin projesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden eczane çalışanları, bu kadar güzel ve anlamlı bir projede beraber çalıştıkları için teşekkür ettiler. - İSTANBUL