Son dakika haberi... Ataşehir'de el freni boşalan aracın apartman bahçesine uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de vatandaşın çalışır halde bıraktığı otomobilin el freni boşalınca, yolun aşağısına doğru hareket etmeye başladı. Yolun karşısına geçen sürücüsüz araç, demir bariyerleri de aşarak bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir dükkana giren araç sürücüsü aracının el frenini çekerek yol kenarına bıraktı. Sürücünün dükkana girmesinin ardından el frenini çektiği halde frenleri boşalan araç hareket etmeye başladı. Sürücüsüz araç yolun karşısında bulunan bir apartmana doğru ilerleyerek bahçesine uçtu. Olay esnasında bina bahçesinde kimsenin olmayışı ise olası bir faciayı önledi. Araç sürücüsü bir süre sonra olay yerine gelirken kaza yerine gelen vinç ile bağlanan araç ise yeniden yola çekilerek uçtuğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan meydan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sürücü markete girmiş"

Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Zeki Taşkın, "Dükkanda çalışıyorduk. Bir anda dışarıdan bir gürültü geldi. Hemen sokağa çıktık. Bir aracın apartman bahçesine uçtuğunu gördük. Şoför koltuğu boştu. Aracın el freni boşalmış. Kaldırımı aşarak demirleri de altına aldıktan sonra bahçeye uçmuş. Neyse ki o esnada çocuk ya da bir vatandaş yoktu. Araç sürücüsü markete girmiş. 15 dakika sonra olay yerine koşarak geldi" dedi.

"Çocuklarımız yan tarafta oynuyordu"

Konuya ilişkin konuşan bina sakinlerinden Mustafa Çakıroğlu, "O esnada uyuyordum. Gelen ses üzerine cama çıktım, olayı gördüm. Öğrendiğimize göre aracın el freni boşalmış. Araç hareket ederek demirleri de aşıp bahçeye düşmüş. Kaza anında sürücüyü göremedim. Sürücü yaklaşık 30 dakika sonra olay yerine geldi. Bizim çocuklarda yan tarafta oynuyorlardı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL