Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE EVİNİ SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ATAŞEHİR'de evinin bodrum katını imalathane gibi kullanarak kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip silah haline getiren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için evi yerine otelde kaldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda evde ve otel odasında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.S.M. isimli bir şüphelinin Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinin bodrumunu imalathane gibi kullanarak, kurusıkı tabancalardan silah ürettiğini belirledi. Şüpheliyi bir süre takip eden polis, A.S.M.'nin evinin yanı sıra, otelde kaldığını da fark etti. Operasyon düzenleyen ekipler A.S.M.'yi otelde gözaltına aldı.

Evin bodrum katında yapılan aramada namlu kısmı kesilmiş ve birleştirmeye hazır 7 kurusıkı kabzesi, 2 susturucu aparatı, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, pres makinesi, mermi ve parçalanmış telefon ele geçirildi. Şüphelinin otel odasındaki aramalarda ise, 3 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 35 boş şarjör ile 28 mermi ve 4,5 gram uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.M., tutuklandı.