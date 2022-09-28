Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE EVİNİ SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE EVİNİ SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

28.09.2022 12:49

Son dakika haberlerine göre ATAŞEHİR'de evinin bodrum katını imalathane gibi kullanarak kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip silah haline getiren şüpheli tutuklandı.

ATAŞEHİR'de evinin bodrum katını imalathane gibi kullanarak kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip silah haline getiren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için evi yerine otelde kaldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda evde ve otel odasında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.S.M. isimli bir şüphelinin Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinin bodrumunu imalathane gibi kullanarak, kurusıkı tabancalardan silah ürettiğini belirledi. Şüpheliyi bir süre takip eden polis, A.S.M.'nin evinin yanı sıra, otelde kaldığını da fark etti. Operasyon düzenleyen ekipler A.S.M.'yi otelde gözaltına aldı.

Evin bodrum katında yapılan aramada namlu kısmı kesilmiş ve birleştirmeye hazır 7 kurusıkı kabzesi, 2 susturucu aparatı, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, pres makinesi, mermi ve parçalanmış telefon ele geçirildi. Şüphelinin otel odasındaki aramalarda ise, 3 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 35 boş şarjör ile 28 mermi ve 4,5 gram uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.M., tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE EVİNİ SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:24 Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak
15:17 ABD'li general Türkiye ile alakalı sorulara cevap veremedi! Yunanistan'ın adalara silah yığmasına "Haberim yok" dedi
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
15:02 Dünyanın en güzel kızı seçilen Blondeau, dantelli iç çamaşırıyla kameralar karşısına geçti!
15:00 Ailesinden kaçıp evlendi, kocası hem aldattı hem dövdü! Fatma, Esra Erol'dan ağlayarak yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 16:14:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ATAŞEHİR'DE EVİNİ SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement