CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ - Son Dakika

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ

Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı.

Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Sahilde biriken müsilajlar, bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına dolduruldu. Ekipler çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

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