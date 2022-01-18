Son dakika haberi: ATAŞEHİR'DE İŞ YERİNDE ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Ataşehir'de bulunan bir işyerine yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticareti suçuyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında bir kişinin Ataşehir'deki bir işyerinde çok sayıda silah bulundurduğunu tespit etti. Dün öğle saatlerinde Yeni Çamlıca Mahallesi'ndeki iş yerine yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 2 piyade tüfeği, 24 av fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili A.D isimli bir kişi gözaltına alındı. Silah ticareti suçundan hakkında işlem yapılan A.D adliyeye sevk edildi.