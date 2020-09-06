Son dakika haberi... Ataşehir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ataşehir'de, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Mayıs Mahallesi Festival Tertip Komitesi organizesinde "2 Eylül Ruhuyla Mücadeleyi Büyütüyoruz" sloganıyla grupların toplanabileceği bilgisi edinmesi üzerine gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

Yaklaşık 20 kişilik grubun 18.30 sıralarında 3001. Cadde üzerinde toplanarak basın açıklaması okunmasının ardından dağıldığı anlatılan açıklamada, saat 17.00 sularında Deniz Gezmiş Parkı'nda toplanan yaklaşık 50 kişilik grubun ise Ümraniye sınırlarında kalan 30 Ağustos İlkokulu'na yürümek istediği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerince gruba, Kovid-19 nedeniyle yürüyüşün yapılamayacağı, alanın Valilikçe belirlenen yürüyüş güzergahları arasında olmadığı, bu nedenle 2911 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, belirlenen alanın yürüyüş güzergahları arasında olmadığından yürüyüşün Ataşehir Kaymakamlığınca yasaklandığı, basın açıklaması yapabilecekleri hususunda defaten ikaz yapıldığı anlatıldı.

Açıklamada, "Ancak Deniz Gezmiş Parkı'nda basın açıklaması yapan grup, yasal uyarıları dikkate almamış, görevli çevik kuvvet ve diğer unsurlarını iterek mukavemette bulunarak slogan atıp yürüyüşe geçmiştir. Bu nedenle yürüyüş yapmak isteyen grupa müdahale edilerek 26 kişi gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi.