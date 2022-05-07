Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

07.05.2022 14:27

Son dakika haber... ATAŞEHİR'de boşanma aşamasındaki eşini tesadüfen rastladığı parkta bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan Tuncay K.(42) adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR'de boşanma aşamasındaki eşini tesadüfen rastladığı parkta bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan Tuncay K.(42) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ataşehir, Örnek Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda parktan yardım çığlıkları geldiğini duyanlar koşarak olay yerine gittiklerinde bir adamın bir kadının bıçakladığı anlara tanık oldu. Şüpheli kanlı bıçağını çimlere sürerek temizledikten sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semra Kılıçin (37), tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada 3 çocuk annesi Semra Kılıçin'ı boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Şüpheli Tuncay K. kısa sürede gözaltına alındı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli Tuncay K.'nın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları bulunan eşiyle olay günü tesadüfen parkta karşılaştığı tespit edildi. Kısa süre konuştuktan sonra çiftin arasında kıskançlık nedeniyle yeniden tartışma çıktığı bu sırada şüphelinin Semra Kılıçin'ı öldürdüğü belirlendi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin olayı kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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