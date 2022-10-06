Son dakika haberi! Ataşehir'de özel hastanedeki skandal videoyla ilgili yeni gelişme

Bir son dakika haberine göre Ataşehir'de bulunan özel hastanede personelin hasta kadınla alay ettikleri videoya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Ataşehir'de bulunan özel hastanede personelin hasta kadınla alay ettikleri videoya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polise verdiği ifadede, sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüleri "eğlence" ve "şaka" amaçlı çekip paylaştıklarını söyledikleri öğrenildi. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde görevli personel, tedavi gören kadın hastayla alay ederek bu anları kayda almış, görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki çekmişti. Hastanın yüzüne hastane personeli tarafından para atılarak alay edilen görüntüler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Skandal görüntülerle ilgili ilk ifade: "Eğlence" ve "şaka" amaçlı çektik" Skandal görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı. Zanlıların Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polise verdiği ifadede, görüntüleri "eğlence" ve "şaka" amaçlı çekip paylaştıklarını söyledikleri öğrenildi. Hastanede çekilen görüntülerin İ.E.A. adlı kişi tarafından kayda alındığı, M.Y. adlı temizlik görevlisinin ise İ.E.A.'nın cep telefonunuzdan videoyu kendi telefonuna aktardığı ortaya çıktı. Söz konusu temizlik görevlisi M.Y.'nin, bu görüntüleri o tarihlerde hastanenin kurumsal mail adresine gönderilerek şantajla para talep ettiği öğrenildi. Hastanenin ilk suç duyurusu 26 Şubat'ta Yönetime gelen videolu mail üzerine harekete geçen hastane yönetiminin, 26 Şubat 2022 tarihinde savcılığa suç başvurarak suç duyurusunda bulunduğu, savcılığın da evrağı kolluk kuvvetine 29 Ağustos 2022 tarihinde gönderdiği ileri sürüldü. - İSTANBUL

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