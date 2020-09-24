Son dakika haberi: Ataşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Ataşehir'de gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlileri, sigara kaçakçılığı ile ilgili bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 10 kilo 500 gram kıyılmış tu¨tu¨n, 260 adet 20'lik içi dolu makaron, 5 kilogram kıyılmış tu¨tu¨n, 58 adet 200'lu¨k, 18 adet binlik olmak u¨zere 76 içi boş makaron, 2 kilo 125 gram nargile tu¨tu¨nu¨ ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.