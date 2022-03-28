ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI

28.03.2022 12:41

Alev alev yanan gecekondu, patlayan elektrik kabloları... Dehşet sokağından çocukları böyle çıkardılarGamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'deki bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev alev yanan gecekondu, patlayan elektrik kabloları... Dehşet sokağından çocukları böyle çıkardılar

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'deki bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangın sırasında binada bulunan çocuklar panikle dışarı çıkarıldı. Sokaktaki elektrik kablolarında peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı. Bina sakinleri içeride bulunan çocukları panikle dışarı çıkardı. Yangın sırasında sokaktaki kopan elektrik tellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekondu kullanılmaz hale geldi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören bir mahalle sakini, Galericiyiz, öğle eve gelelim bir yemek yiyelim dedik. Yan bina tutuşunca direk itfaiyeyi aradık. Alt katta 3-4 kişi varmış. dedi.

ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI
ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI
ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI
ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI
ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI
ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI

YORUMLAR
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Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi Ataşehir'deki yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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