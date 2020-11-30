Son dakika haberi! Atatürk'le fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Atatürk'le fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti
30.11.2020 15:31
Son dakika haber: Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı Remziye Tatlı, 98 yaşında hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı Remziye Tatlı, 98 yaşında hayatını kaybetti.
1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsünde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı, gece yarısı evinde uyurken, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumdu.
Atatürk'le fotoğrafı bazı ders kitaplarının ilk sayfasına da basılan Tatlı, bugün öğle namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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