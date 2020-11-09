Son dakika haberi! Atatürk, ölümünün 82. yılında rahmet ve şükranla anılacak - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da düzenlenecek törenle anılacak. Saatler 09.05'i gösterdiğinde türm yurtta olduğu gibi Manisa'da da hayat 2 dakikalığına duracak.

Manisa'da Atatürk'ü anma ve çelenk sunma töreni Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde 08.50'de çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından öğrencilerin okuyacağı şiirlerle devam edecek olan programda günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Doç. Dr. Necdet Bilgi gerçekleştirecek.

Vali Karadeniz'den 10 Kasım mesajı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yayımladığı mesajla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla andı. Vali Karadeniz mesajında, "10 Kasım 1938 günü ebedi aleme uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Atatürk, büyük milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenlere, kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenlere karşı, milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. Karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ve silah arkadaşlarını, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize de aileleri ile birlikte huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı. - MANİSA