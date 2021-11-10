Son dakika haberi... Atatürk ölümünün 83. yılında Selanik'te doğduğu evde anıldı - Son Dakika

- Atatürk ölümünün 83. yılında Selanik'te doğduğu evde anıldı

ATİNA - Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında Selanik'te doğduğu ve 1953'te müze olan Atatürk Evi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle Selanik'te anma programı gerçekleştirildi. Atatürk, doğduğu ve 1953 yılında müze olan Atatürk Evi'nde Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törene Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ve başkonsolosluk çalışanlarının yanı sıra halktan da katılım oldu. Tören, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile salgın tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Selanik Başkonsolosu Ceylan yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türkiye'nin geçmişi ve bugünü arasında kurduğu köprünün 'cumhuriyet' olduğunu vurgulayarak, "Yerkürede belki en zor yaşam koşullarının hüküm sürdüğü topraklardan Akdeniz medeniyetinin bağrına uzanan bir milletin binlerce yıllık uygarlık ve onur yürüyüşünde, cihan imparatorlukları ile taçlanan adil ve hakça düzen ülkümüzün yeni bir soluk bulduğu cumhuriyet, Türk milletini tarif ediyor" ifadelerini kullandı.

Atatürk Evi'nin bahçesine salgın tedbirleri nedeniyle alınmayan kişiler töreni giriş kapısına yerleştirilen ekranlar aracılığıyla izlerken, törenin ardından ziyaretçiler Atatürk Evi'ni gezdi. Selanik Başkonsolosluğu'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin bugün saat 17.00'a kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.