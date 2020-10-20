Son dakika haberi: - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Kronik Hastalıklar Polikliniği açıldı - Son Dakika

- Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Kronik Hastalıklar Polikliniği açıldı

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği içinde kronik hastalara hizmet verecek Kronik Hastalıklar Polikliniğinin açılışı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde açılan Kronik Hastalıklar Polikliniği, sedef, Behçet, alerjik, deri kanseri ve kronik hastalara hizmet verecek. Randevulu ya da randevusuz hasta kabul eden poliklinik, her hastalığa bir gün olmak üzere hastalara hizmet sunacak. Kronik Hastalıkları Polikliniği açılışına, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Çelebi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Fuat Gündoğdu, doktor ve personeller katıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mehmet Melikoğlu, "Biz 3 klinik olarak halkımıza hizmet ediyoruz. Pandemi döneminde bile pandemi hastanesi değiliz. Pandemi hastanesindeyken de hizmet ettik. 3 cildiye polikliniğimiz ayaktan randevulu veya randevusuz başvuran bütün hastalara tedavi hizmeti veriyor. Bazı hastalarımız var, sürekli gelmek zorunda olan hastalarımız. Kronik rahatsızlığı olan, Behçet hastaları, sedef hastaları gibi. Hastanın bir anlamda burası onun evi. Onu devamlı takip etmek, hastalığına daha iyi tedaviler üretmek için kronik hastalarımıza ayrı bir önem vermek istedik. Behçet hastalığı için bir gün, sedef hastalığı için bir gün, deri kanserleri için bir gün ve alerjik hastalığı için bir gün olmak üzere kronik hastalıklar polikliniğini açmayı planladık" diye konuştu.

Hastane olarak rutin işlemlerin yanı sıra özellikli işlemlerinde sayısını artırmak istediklerini ifade eden hastane Başhekimi Prof.Dr. Fuat Gündoğdu, " Türkiye'de bir referans hastanesi olmak istiyoruz. Bu amaçla spesifik işlemlerin sayısını artırmak için Cildiye Polikliniğinde özel bir poliklinik açmak için bugün buradayız. Özellikli işlemlerin sayısını artırarak hem hizmet kalitemizi hem de hasta ve yakınlarına vereceğimiz hizmetin niteliğini ve kalite seviyesini artırmayı niteliyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası kriterlerde oldukça mesafe kat ettiğini belirten Rektör Yardımcısı Selahattin Çelebi, başarılara son yıllarda daha yenilerinin eklendiğini ve bu başarılarda geçmişte temelini atan hocalara teşekkür ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, poliklinik gezildi.