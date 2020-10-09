Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor

09.10.2020 11:14

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor Erzurum Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde Pandemi sürecinde dahi hasta hayvanlara her türlü müdahalede bulunuyorlar.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde Pandemi sürecinde dahi hasta hayvanlara her türlü müdahalede bulunuyorlar.

Erzurum Aziziye İlçesinde Gamze Çelebi isimli bayan sabah kalktığında köpeği 4 aylık Hera'nın rahatsız olduğunu görünce annesi ile birlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne başvurdu. Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi Öğretim Üyesi Dr. Nergis Ulaş tarafından muayenesi edilen köpek tedaviye alındı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi Öğretim Üyesi Dr. Nergis Ulaş, "Kliniğe bu gün 4 aylık Hera isimli bir köpek geldi. Hasta hayvanın kusma ve ishal şikayetleri var. Kusma ve ishal özellikle bu aylarda gözükmesi aklımıza ilk başlarda kanlı ishal olarak görülebilir. Kanlı ishal hastalığının bulaşıcı özelliği ve öldürme riski olan bir hastalık çeşidi. Hemen teşhisi koyup tedavi sürecine başlamamız gerekiyor. Hasta hayvandan bağırsak sıvabı alıyoruz. Aldığımız örneği Üroloji Ana Bilim Dalına gönderiyoruz. Alınan numuneler hızlı test kikleri ile kontrol ediliyor. Pozitif ya da negatif olduğu ortaya çıkıyor. Yapılması gereken şey ishal ile birlikte hasta sıvı kaybettiği için kaybettiği sıvıyı yerine koyuyoruz, antibiyotik ve vitaminlerle destekliyoruz. Hasta hayvanın kusması olduğu için de kusma kesici ilaç kullanıyoruz. Bize getirilen köpeğin rutin aşıları yapılmış olması avantaj. Tedavi süreci daha hızlı olur" ifadelerini kullandı.

4 aylık Hera köpeğin sahibi Gamze Çelebi ise "Hastalanan köpeğimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Hastanesine getirdik. Köpeğimin kusma ve ishal şikayetleri vardı. Hocalar gereken testleri yaptılar. Testlerin çıkması ve konulan teşhisin sonucunu bekliyorum" dedi.

Hera isimli 4 aylık köpek tedavi sürecinde sahibiyle zaman zaman göz göze geliyorlar. Köpek sahibi Gamze köpeğine sarılarak onu sakinleştirdi. Bu arada da duygu dolu anlar yaşadılar.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor
Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor
Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor
Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor
Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor
Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Çelebi, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor - Son Dakika

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