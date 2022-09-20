Son dakika haberi | Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın (2)

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

İtfaiye ekiplerinin Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA ile de destek veriliyor. 10 bin metrekare kapalı alanı olan ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhanedeki yangını söndürme çalışmalarını, Vali Okay Memiş, Emniyet Müdürü Levent Tuncel ile Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yerinde takip ediyor.