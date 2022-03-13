Son dakika haberi! Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu da yaraladı - Son Dakika

KONYA'nın Çumra ilçesinde Hüseyin Koyuncu'nun komşularına ateş açması sonucu Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk (28) hayatını kaybetti, Hamit Çelik (49) ile 8 yaşındaki oğlu Osman Cihad Çelik ise yaralandı. Alkollü olduğu öne sürülen Koyuncu, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.10 sıralarında Türkmenkarahöyük Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Koyuncu, henüz bilinmeyen nedenle komşuları Hamit Çelik, oğlu Osman Cihad Çelik, Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'e tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çumru Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Türk ile oğlu Memduh Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu öğrenilen şüpheli Hüseyin Koyuncu ise suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.