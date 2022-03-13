Son dakika haberi! Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu da yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu da yaraladı

13.03.2022 01:43
Son dakika haberi! Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu da yaraladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Çumra ilçesinde Hüseyin Koyuncu'nun komşularına ateş açması sonucu Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk (28) hayatını kaybetti, Hamit Çelik (49) ile 8 yaşındaki oğlu Osman Cihad Çelik ise yaralandı.

KONYA'nın Çumra ilçesinde Hüseyin Koyuncu'nun komşularına ateş açması sonucu Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk (28) hayatını kaybetti, Hamit Çelik (49) ile 8 yaşındaki oğlu Osman Cihad Çelik ise yaralandı. Alkollü olduğu öne sürülen Koyuncu, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.10 sıralarında Türkmenkarahöyük Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Koyuncu, henüz bilinmeyen nedenle komşuları Hamit Çelik, oğlu Osman Cihad Çelik, Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'e tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çumru Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Türk ile oğlu Memduh Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu öğrenilen şüpheli Hüseyin Koyuncu ise suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Hamit Çelik, Jandarma, Silah, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu da yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 01:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu da yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement