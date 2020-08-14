Son dakika haberi: Ateş ölçüp, dezenfektan sıkarak maske veren robot tasarladılar - Son Dakika

ORDU'da Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli öğretmenler tarafından koronavirüs salgınına karşı ateş ölçümü yapan, dezenfekten sıkan ve maske veren 'koronasavar' robot tasarlandı. Dış kapıya bağlı olarak çalışan robot, yüksek ateşli kişilerin kurumdan girişine izin vermeyerek, kapıyı otomatik olarak kilitliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını devam ederken, salgının buluşma riskini en aza indirebilmek için birçok yola başvuruluyor. Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli 6 öğretmen, salgınına karşı ateş ölçümü yapan, dezenfekten sıkan ve maske veren robot tasarladı. Kodlama, yazılım, mekanik ve elektrik aksamları tamamen öğretmenler tarafından hazırlanan ve gövdesi 3D yazıcıyla üretilen robot; 5 aşamalı eylem gerçekleştirerek kişileri binadan içeri alıyor.

Gövdesine yerleştiren lazer ışıkları sayesinde binaya giriş yapan kişiyi algılayan robot, önce ateş ölçümü gerçekleştiriyor. Kişinin ateşinin normal seviyede olması halinde dezenfektan sıkan robot, ardından maske veriyor. Robot, bu işlemlerin tamamlanması halinde ateşi düşük çıkan kişilere kurumun kapısını otomatik olarak açıyor. Kişinin ateşinin yüksek olduğunun tespit edilmesi üzerine kırmızı alarm veren robot, bu kişinin kurumdan içeriye girmesini engellemek için kapıyı kitlerken, görevlilere de sinyal yolluyor.'ÖĞRENCİLERİN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'Robotun yapımında görev alan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Gençtoprak, "Pandemi dönemi başladığı zamanlar kurumumuzun ilimize, ülkemize nasıl faydası olabileceğini düşündük. Kurum müdürümüz Tuncay Kaya 'nın önderliğinde 6 kişilik bir ekip oluşturduk. Kurumumuzu koronavirüs salgınından nasıl koruruz diye bir çalışma yaparak 2,5 ay sonra böyle bir robot ürettik. Bununla başlamamızdaki amacımız sadece kendi kurumumuz değil. Bütün öğrencilerin can güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu seri üretime uygun bir cihaz. Bununla ilgili bir Ar-Ge çalışmasının ardından seri üretime geçebiliriz" dedi.'ATEŞİ OLAN KİŞİLERİN GİRİŞİNİ ENGELLİYOR'Robotun ateş ölçümü yaptıktan sonra dezenfektan ve maske verdiğini belirten Gençtoprak, "Robot öncelikle kurumumuza gelen kişileri karşılıyor. Önünde kızılötesi mesafe sensorları var. Sensorlar önüne gelen kişiyi algıladığında termometreyi aktif hale getiriyor. Eğer ateşimiz normal çıkarsa termometreyi indirerek, dezenfektanı kaldırıyor ve kişilere dezenfektan veriyor. Son olarak maske çekmesini açarak gelen kişiye maske alması noktasında yönlendirmede bulunuyor. Ardından da giriş kapısını açıyor. Eğer ateşimiz normal değerlerin üstünde çıkarsa kapıyı kapalı tutuyor" ifadelerinde bulundu.'BİN DOLARA MAL OLDU'Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Seyfi Alan ise, "Robotu görenler, ilgisini çekenler kurumumuzu arayarak seri üretim olup olmayacağını soruyor. Taleplere göre ikinci versiyonunu düşünerek seri üretimini düşünüyoruz. Robotumuz şu anda bin dolara mal oldu. Seri üretimde bu maliyeti düşürebiliriz" diye konuştu. Alan, robotun isminin ise anket sonucunda verileceğini sözlerine ekledi.'ÇOCUKLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Öte yandan 'koronasavar robotu' kuruma gelen çocukların da ilgisini çekiyor. Çocuklar, robotu sevimli bulduklarını söyledi.