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Son dakika haberi | ATIK SEBZE VE MEYVE KASALARI İLE ASKERİ MÜHİMMAT TAHTALARINDAN KÜTÜPHANE YAPTILAR - Son Dakika

Son dakika haberi | ATIK SEBZE VE MEYVE KASALARI İLE ASKERİ MÜHİMMAT TAHTALARINDAN KÜTÜPHANE YAPTILAR

16.02.2022 09:41

Son dakika gelişmesine göre MUŞ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün koridoru, kadın usta öğreticiler tarafından sebze ve meyve kasası ile askeri mühimmat tahtaları gibi atık ahşap parçalarının kullanılmasıyla renkli bir kütüphaneye dönüştürüldü.

MUŞ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün koridoru, kadın usta öğreticiler tarafından sebze ve meyve kasası ile askeri mühimmat tahtaları gibi atık ahşap parçalarının kullanılmasıyla renkli bir kütüphaneye dönüştürüldü.

Atık ahşap parçaların gerekli onarım ve bakım işlemlerini yapan usta öğreticiler, boya çalışmalarıyla atık malzemeleri yeniden hayata kazandırdı. El becerilerini ortaya koyan usta öğreticiler, atık malzemelerden kitap rafları, dolap, oturak ve masa gibi çeşitli malzemeler oluşturdu. Bir birinden güzel ve bir o kadar renkli görünüme kavuşan malzemeler, usta öğreticiler tarafından koridorda dizayn edildi. Böylelikle renkli bir kütüphaneye dönüştürülen koridorda, usta öğreticiler ile kursiyerler boş vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor.

Usta öğreticiler ile birlikte koridorun renklendirilmesi için fikir alışverişinde bulunarak kütüphaneye çevirme kararı aldıklarını anlatan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Oğuz Akyüz, tamamen atık ahşap malzemelerden kütüphane oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Usta öğreticilerin özverili çalışmaları kapsamında atık malzemelerden kitap rafları, oturak ve masa gibi çeşitli malzemeler oluşturduklarını söyleyen Akyüz, 'Amacımız; usta öğreticilerimiz ile kursiyerlerin bu oluşturulan kütüphaneden faydalanarak, burada okumanın keyfini çıkarmalarıdır diye konuştu.

Usta öğretici arkadaşlarıyla birlikte atık malzemelerden bir kütüphane koridoru oluşturduklarını anlatan Hatice Erdoğlu ise 'Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sürekli gençlerin gelip gittiği bir yer olduğu için koridorumuzu verimli bir hale getirmek istedik. Gençlerimizin ve usta öğreticilerimizin boş vakitlerini değerlendirmeleri için kütüphane ortamı oluşturduk. Atık malzemeleri renklendirmeler ve güzel objelerle, baskılarla, yazılarla süsledik. Sonuç olarak ortaya güzel bir kütüphane çıkarmaya çalıştık dedi. (DHA)

Son dakika haberi | ATIK SEBZE VE MEYVE KASALARI İLE ASKERİ MÜHİMMAT TAHTALARINDAN KÜTÜPHANE YAPTILAR
Son dakika haberi | ATIK SEBZE VE MEYVE KASALARI İLE ASKERİ MÜHİMMAT TAHTALARINDAN KÜTÜPHANE YAPTILAR
Son dakika haberi | ATIK SEBZE VE MEYVE KASALARI İLE ASKERİ MÜHİMMAT TAHTALARINDAN KÜTÜPHANE YAPTILAR

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Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Mühimmat, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ATIK SEBZE VE MEYVE KASALARI İLE ASKERİ MÜHİMMAT TAHTALARINDAN KÜTÜPHANE YAPTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ATIK SEBZE VE MEYVE KASALARI İLE ASKERİ MÜHİMMAT TAHTALARINDAN KÜTÜPHANE YAPTILAR - Son Dakika
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