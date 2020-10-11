ATLI POLİSLERDEN AYDOS ORMANI'NDA DENETİM - Son Dakika

ATLI POLİSLERDEN AYDOS ORMANI'NDA DENETİM
11.10.2020 14:50
ATLI polis birlikleri Kartal'da Aydos Ormanlarında denetim yaptı.
ATLI polis birlikleri Kartal
'da Aydos Ormanlarında denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar ateş yakmamaları konusunda uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Aydos Ormanı'nda bugün denetim yaptı. Ekipler ormanda piknik yapmaya gelen vatandaşlara ateş ve mangal yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliklerin gün içindeki denetimi sürüyor.
Görüntü dökümü
------------------Polislerin uyarısı-Çocukların atı sevmesi-Atlara elma verilmesi-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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