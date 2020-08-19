Son dakika haberi... Atlı polislerden Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - Son Dakika

Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Kartal Aydos Ormanı'nda atlı polisler mangal denetimi gerçekleştirdi. Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşları mangal yakmamaları konusunda uyardı.

Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli önlemler alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı'nda mangal denetimine çıktı. Orman içerisinde mangal, ateş, semaver yakanların olup olmadığı denetlendi. Ayrıca ormanda piknik yapan vatandaşlar, mangal veya ateş yakmamaları konusunda atlı polislerce uyarıldı.

Ormanda denetim gerçekleştiren görevli polis memuru, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği olarak İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla Aydos Ormanlarında yangınların artması sebebiyle burada vatandaşlarımızı atlı polisler olarak mangal, semaver, ateş yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerde ateş ve mangal yakan vatandaşlara gerekli yaptırımlar yapılacak" dedi. - İSTANBUL